"المقاومة" تعلن قصف قاعدة أمريكية في مطار أربيل

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، فجر الخميس، عن استهداف قاعدة أمريكية في مطار اربيل بطائرة مسيرة.

وقالت في بيان صدر فجر اليوم، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن الطائرة المسيرة "أصابت هدفها بشكل مباشر"، مضيفة أن الهجوم يأتي "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".

ويأتي هذا الهجوم غداة هجومين نفذتهما "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدفا قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية.

وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، واسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون.