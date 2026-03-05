"المقاومة" تعلن تنفيذ 29 عملية استهدفت قواعد أميركية في العراق والمنطقة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الخميس، تنفيذ 29 عملية استهدفت قواعد عسكرية أميركية في العراق والمنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت المقاومة في بيان، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق نفذوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسعاً وعشرين عملية، استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد العدو في العراق والمنطقة".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، قد أعلنت أول أمس الثلاثاء، مسؤوليتها عن 27 هجوماً جوياً استهدف قواعد أميركية في البلاد والمنطقة عموماً.

يذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذها هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على القواعد العسكرية الأميركية في العراق وبعض دول الجوار كرد على عملية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بضربة جوية إسرائيلية أميركية على مقر إقامته في العاصمة طهران يوم السبت الماضي.