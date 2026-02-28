"المقاومة الإسلامية في العراق" تتبنى 16 عملية داخل العراق والمنطقة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، السبت تنفيذ 16 عملية قالت إنها استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة داخل العراق وفي المنطقة.

وذكر بيان إن الهجمات استهدفت "قواعد العدو"، مشيرة إلى أنها ستعلن تفاصيل إضافية لاحقاً.

يأتي إعلان الجماعة بالتزامن مع تصعيد إقليمي واسع عقب ضربات أميركية وإسرائيلية استهدفت إيران، تلتها هجمات صاروخية إيرانية على مدن خليجية.

كما قالت مصادر أمنية إن هجمات استهدفت قاعدة أميركية قرب مطار أربيل، فيما أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان بأن قوات التحالف اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة فوق أربيل من دون تسجيل خسائر.