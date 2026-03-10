"المقاومة الإسلامية في العراق" تتبنى إسقاط طائرة أميركية في البصرة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة أميركية فجر اليوم جنوبي البلاد.

وقال بيان صادر عن المقاومة، ورد وكالة شفق نيوز، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق أسقطوا فجر اليوم طائرةً مسيّرة من نوع MQ9 تابعة للاحتلال الأميركي، في شمال محافظة البصرة، بالسلاح المناسب".

وأوضح البيان، أن إسقاط الطائرة تم "دفاعاً عن سيادة بلدنا وأجوائه المُستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال".

وكانت "المقاومة العراقية"، أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ 37 عملية عسكرية خلال الساعات الـ24 الماضية داخل البلاد، وفي المنطقة.

وذكرت المقاومة في بيان، أنها استخدمت في تلك العمليات "عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد العدو في العراق والمنطقة".