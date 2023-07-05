"المقاومة الإسلامية" تستثني تركيا من "الفرصة الأخيرة" وتعلن استهداف قاعدة لها بدهوك

شفق نيوز / استثنت فصائل "المقاومة الإسلامية"، يوم الأربعاء، تركيا من "الفرصة الأخيرة" معلنة عن استهداف قاعدة لها في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم "لواء أحرار العراق"، أبو محمد، إن "الفرصة الأخيرة التي أعلنتها (تنسيقية المقاومة العراقية) والتي أعلنا التزامنا بها بعد توجيه جناب الأمين العام دام عزه لا تشمل الاحتلال التركي مطلقاً".

وأضاف أبو محمد: "إننا في المقاومة الإسلامية لواء أحرار العراق أردنا أن نبين ذلك بالأفعال لا بالأقوال في زمن كثر فيه القول وقل فيه الفعل"، معلنا نجاح فصيله بـ"استهداف قاعدة الاحتلال التركي في دهوك (بانيفا)، في تمام الساعة الثانية إلا بضع دقائق (01:55) بعد جهد استخباري مكثف".

وكانت ما تعرف بـ"الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية"، قد منحت قبل أسبوعينأأ، حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، "فرصة أخيرة" للحد من الانتهاكات الأمريكية، وتوعدت واشنطن بـ"رد مناسب" في حال تنفيذ تهديدها باستهداف أحد "قادة الفصائل".