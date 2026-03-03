"المقاومة الإسلامية" تتبنى 27 هجوماً جوياً استهدف قواعد أميركية في العراق والمنطقة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء اليوم الثلاثاء، مسؤوليتها عن 27 هجوماً جوياً استهدف قواعد أميركية في البلاد والمنطقة عموماً.

وذكرت "المقاومة" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مقاتليها نفذوا "منذ فجر اليوم الثلاثاء وحتى الساعة، سبعاً وعشرين عملية، استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد العدو في العراق والمنطقة".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذها هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة على القواعد العسكرية الأميركية في العراق وبعض دول الجوار كرد على عملية اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بضربة جوية إسرائيلية أميركية على مقر إقامته في العاصمة طهران يوم السبت الماضي.