"المقاومة الإسلامية بالعراق" تتبنى الهجوم على قاعدة "التنف" العسكرية

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل شيعية مسلحة، يوم الخميس، مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة "التنف" العسكرية التابعة للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا.

وقالت المقاومة في بيان، إنها استهدفت صباح اليوم القاعدة بثلاث طائرات مسيّرة، مشيرة إلى أن تلك الطائرات اصابات أهدافها بشكل مباشر ودقيق.

وفي وقت سابق من اليوم كشف مصدر في التحالف الدولي، عن استهداف قاعدة تابعة له على الحدود السورية العراقية الاردنية بثلاث مسيرات.

وقال لوكالة شفق نيوز، ان "قاعدة التنف التابعة لقوات التحالف استهدفت ضمن منطقة الـ 55 كيلو متر عند الحدود السورية العراقية الاردنية بـ 3 طائرات مسيرة".

وأضاف أن "التحالف تمكن من اسقاط مسيرتين والثالثة استهدفت القاعدة ولم ترد معلومات عن الاصابات".

وكانت القيادة المركزية الاميركية كشفت، أمس الأربعاء، تفاصيل صد هجوم بالمسيرات على قاعدتي "عين الاسد وحرير" في العراق.

وذكر بيان للقيادة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتنا تصدت لمسيرتين غرب العراق ودمرت إحداهما وهناك إصابات طفيفة بين قوات التحالف".

ولفت البيان الى "تدمير مسيرة ثالثة في إقليم كوردستان دون وقوع إصابات أو أضرار".