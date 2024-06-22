"المقاومة الإسلامية العراقية" تعلن تنفيذ عمليتين مع "الحوثيين" في ميناء حيفا والبحر المتوسط

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم الأحد، تنفيذ عمليتين مع القوات اليمنية ( الحوثيون)، استهدفت سفناً في ميناء حيفا والبحر المتوسط.

وذكر المقاومة العراقية في بيان، إن العملية الأولى "استهدفتْ أربعَ سُفُنٍ في ميناءِ حيفا والعمليةُ الثانية استهدفتْ سفينةَ ( Shorthorn Express) في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ وهي في طريقِها إلى ميناءِ حيفا، وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة".