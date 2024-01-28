"المقاومة العراقية" تقول إنها قصفت 4 قواعد امريكية في العراق وسوريا ومنشأة إسرائيلية بحرية

شفق نيوز/ قالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الأحد، إنها قصفت 4 قواعد امريكية في العراق وسوريا ومنشأة إسرائيلية بحرية بالطائرات المسيّرة.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، أن "مقاتليها هاجموا فجر اليوم الأحد، بواسطة الطائرات المسيّرة، خمس قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي (قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف)، والرابعة قرب مطار اربيل والخامسة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية".