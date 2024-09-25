"المقاومة العراقية" تقصف هدفين إسرائيليين واندلاع حريق بقاعدة عسكرية

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الأربعاء، قصف هدفين إسرائيليين بصاروخ "كروز" مطور وطائرات مسيرة.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنها "هاجمت بواسطة صاروخ الأرقب "كروز مطور" هدفاً حيوياً في شمال إسرائيل، كما هاجمت بواسطة الطيران المسير هدفاً عسكرياً في الشمال أيضا".

في السياق، ذكرت قناة "الميادين"، أن "حريقاً اندلع داخل قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي بعد سقوط مسيرة عراقية فيها".