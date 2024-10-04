"المقاومة العراقية" تعلن مهاجمة 3 أهداف في "الجولان وطبريا" بالطائرات المسيّرة

شفق نيوز/ أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، يوم الجمعة، مهاجمة 3 أهداف في طبريا والجولان المحتل، بواسطة الطائرات المسيّرة.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مقاتليها هاجموا ثلاثة أهداف بثلاث عمليات منفصلة في الجولان وطبريا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة".

وأمس الخميس، هاجم "المقاومة الاسلامية في العراق"، هدفاً في جنوب إسرائيل بواسطة طائرة قالت إنها "ذات قدرات متطورة تُستخدَم للمرة الأولى".