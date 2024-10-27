"المقاومة العراقية" تعلن مهاجمة ثلاثة أهداف حيوية اسرائيلية في الجولان وايلات

شفق نيوز/ أفادت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم الأحد، أنها هاجمت بالطائرات المسيرة أهدافاً إسرائيلية وصفتها بأنها "حيوية" في الجولان وايلات.

وقالت المقاومة في بيانات، إن مقاتليها هاجموا هدفين حيويين في الجولان، و هدفا حيويا ثالثا في أم الرشراش "إيلات" بالطيران المسير، وذلك "نُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وجدد البيان تأكيده على استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

"المقاومة الاسلامية في العراق" هجمات شبه يومية بالصواريخ والطائرات المسيّرة تطال اهدافاً اسرائيلية على خلفية الحرب في غزة ولبنان.

ومنذ نيسان/ أبريل، أكدت إسرائيل وقوع عدد من الهجمات الجوية من جهة الشرق، من دون أن توجّه أصابع الاتهام إلى جهة محددة، وأعلنت مرات عدة أنها اعترضت مسيّرات خارج مجالها الجوي.

كما نفذت بعض الفصائل التابعة للمقاومة العراقية عشرات الهجمات ضد القوات الامريكية المنتشرة في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.

وشدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مؤخرا ، على أن قرار الحرب والسلم تقرره الدولة العراقية بمؤسساتها الدستورية.

وقال السوداني إن: "كل من يخرج عن ذلك سيكون بمواجهة الدولة التي تستند إلى قوة الدستور والقانون في تنفيذ واجباتها ومهامّها"، مؤكداً أن "مصلحة العراق والعراقيين فوق أي اعتبار".