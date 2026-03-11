"المقاومة العراقية" تعلن مقتل 13 اميركيا بتنفيذ نحو 300 عملية عسكرية في 12 يوماً

شفق نيوز - بغداد

قالت ما تُعرف بـ"المقاومة الاسلامية العراقية"، يوم الأربعاء، إنها تمكنت من قتل 13 اميركياً وجرح العشرات من بينهم إصابات "بالغة" في حصيلة تنفيذ 291 عملية عسكرية خلال 12 يوماً، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الصراع القائم في المنطقة.

هذا ولم يتسنَّ لوكالة شفق نيوز، الحصول على رد فوري من الجانب الأميركي على تلك المزاعم.

وذكرت "المقاومة" في بيان، أنها نفذت 31 عملية بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد "الاحتلال" في العراق والمنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.