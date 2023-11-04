"المقاومة العراقية" تعلن مسؤوليتها عن هجوم صاروخي استهدف قاعدة الشدادي في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل شيعية مسلحة، يوم السبت، مسؤوليتها عن هجوم صاروخي استهدف قاعدة "الشدادي" العسكرية في سوريا.

وذكرت المقاومة في بيان منسوب لها، أنها "استهدفت قاعدة الإحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية بواسطة صواريخ".

ووفقا للبيان فقد "تمت إصابة (القاعدة) بشكل مباشر".

وكان ‏المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد في وقت سابق من اليوم بوقوع انفجار عنيف في منطقة القاعدة الأميركية بالشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين.