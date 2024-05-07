"المقاومة العراقية" تعلن قصف هدف "حيوي" في إيلات وإسرائيل تؤكد

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الثلاثاء، قصف هدف "حيوي" في إيلات الاسرائيلية، في وقت أكدت فيه وسائل اعلام اسرائيلية اعتراض هدف مشبوه في سماء المدينة.

وذكر بيان لـ"المقاومة العراقية"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مقاتليها استهدفوا هدفاً حيوياً في إيلات “ ام الرشراش" بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر".

في السياق، أكد مسؤولون أمنيون اسرائيليون باعتراض القبة الحديدية هدفاً مشبوهاً في ايلات.

ولم تنطلق صافرات الإنذار وفقاً للمسؤولين.