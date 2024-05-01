"المقاومة العراقية" تعلن قصف هدف حيوي إسرائيلي في الجولان

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء الأربعاء، قصف "هدف حيوي" إسرائيلي في الجولان، بواسطة طائرة مسيرة.

وبحسب بيان للمقاومة، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "مجاهديها في العراق، استهدفوا مساء اليوم، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل، بواسطة الطيران المسيّر".

وأوضح البيان، أن ذلك يأتي "استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً أهل غزّة، وردّاً على المجازر التي ترتكب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".