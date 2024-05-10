"المقاومة العراقية" تعلن قصف موقع عسكري إسرائيلي في "إيلات"

شفق نيوز/ أفادت "المقاومة الاسلامية في العراق"، فجر اليوم الجمعة، أنها قصفت موقعين أحدهما عسكري في مدينة "إيلات" بإسرائيل.

وذكرت المقاومة في بيان منفصلين اليوم، أنها استهدفت بواسطة الطيران المُسيّر، موقعاً عسكرياً إسرائيلياً في أم الرشراش "إيلات"، وهدفاً حيوياً في المدينة ذاتها.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت، أمس الخميس، استهداف قاعدة "نيفاتيم" الاسرائيلية في بئر السبع بالطائرات المسيّرة.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، أن "مقاتليها استهدفوا قاعدة نيفاتيم الصهيونية في بئر السبع بأراضينا المحتلة فجر أمس الخميس بواسطة الطيران المسيّر".