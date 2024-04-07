"المقاومة العراقية" تعلن قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الأحد، قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان بالطائرات المسيرة.

وذكرت "المقاومة" في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مقاتليها استهدفوا قاعدة ياردن الغربي بالجولان المحتل بالطيران المسيّر"، مؤكدة "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء"، وفق تعبير البيان.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" اعلنت صباح اليوم الأحد، استهداف هدف وصفته بـ"الحيوي" في مدينة إيلات الإسرائيلية "أم الرشراش" بالطيران المسير.