"المقاومة العراقية" تعلن دخولها المعركة الى جانب "حزب الله" في حال "الحرب الشاملة"

شفق نيوز/ توعدت "تنسيقية المقاومة العراقية"، يوم الأحد، بتصعيد العمليات ضد المصالح الامريكية في العراق والمنطقة في حال شن حرب على لبنان.

وقالت "تنسيقية المقاومة العراقية"، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اجتمعت تنسيقية المقاومة العراقية إثر تهديدات العدو الصهيوأمريكي بشن حرب شاملة على لبنان ومقاومته الباسلة، وقررت التنسيقية إنه إذا ما نفذ الصهاينة تهديدهم، فإن وتيرة ونوعية العمليات سوف تتصاعد ضدهم، وستكون مصالح العدو الأمريكي الإجرامي في العراق والمنطقة أهدافا مشروعة لرجال المقاومة".

وتهدد اسرائيل بشن حرب شاملة على لبنان حزب الله في لبنان إثر الهجمات التي يشنها الحزب على المواقع الاسرائيلية والمستوطنات في الشمال.