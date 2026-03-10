"المقاومة العراقية" تعلن تنفيذ 37 عملية عسكرية داخل وخارج البلاد

شفق نيوز - بغداد

أعلنت ما تعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، صباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ 37 عملية عسكرية خلال الساعات الـ24 الماضية داخل البلاد، وفي المنطقة يأتي هذا بالتزامن مع استمرار تصاعد حدة النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وذكرت المقاومة في بيان، أنها استخدمت في تلك العمليات "عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد العدو في العراق والمنطقة".

وصعّدت الفصائل المسلحة من وتيرة استهدافاتها التي شملت مطارات بغداد وأربيل والسليمانية، بالتزامن مع المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي اندلعت منذ أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه الأجواء العراقية استنفاراً أمنياً كبيراً، وسط مخاوف من تحول الساحة المحلية إلى منطلق لتصفية حسابات إقليمية أوسع.