"المقاومة العراقية" تعلن تنفيذ 24 عملية عسكرية في غضون 24 ساعة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأحد، تنفيذ 24 عملية عسكرية استهدفت مواقع داخل البلاد وخارجها في غضون يوم واحد، وسط تصاعد غير مسبوق في حدة الهجمات التي تطال قواعد ومطارات دولية.

وذكرت "المقاومة" في بيان رسمي، أنها شنت هجمات واسعة بـ"عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ"، استهدفت ما وصفتها بـ"قواعد العدو" في العراق والمنطقة، وذلك في إطار ردود الفعل على النزاع الدائر.

وصعّدت الفصائل المسلحة من وتيرة استهدافاتها التي شملت مطارات بغداد وأربيل والسليمانية، بالتزامن مع المواجهة العسكرية المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والتي اندلعت منذ أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وتأتي هذه العمليات في وقت تشهد فيه الأجواء العراقية استنفاراً أمنياً كبيراً، وسط مخاوف من تحول الساحة المحلية إلى منطلق لتصفية حسابات إقليمية أوسع.