"المقاومة العراقية" تعلن تنفيذ 24 عملية خلال يوم واحد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المقاومة العراقية، يوم الأحد، تنفيذ 24 عملية عسكرية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المقاومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها استهدفت خلال عملياتها قواعد تابعة لما وصفته بـ"العدو" داخل العراق وفي المنطقة.

وأضافت أنها استخدمت خلال هذه العمليات عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ، مؤكدة استمرار عملياتها ضد الأهداف المعادية، على حد قولها.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران على الهجوم "الأميركي – الإسرائيلي"، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.