"المقاومة الإسلامية" في العراق تعلن تنفيذ 21 عملية ضد "الاحتلال" خلال 24 ساعة

أعلنت ما تُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأحد، تنفيذ 21 عملية عسكرية استهدفت قواعد ومصالح "الاحتلال" في البلاد والمنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الأمنية الإقليمية.

وذكرت "المقاومة" في بيان رسمي، أن مقاتليها نفذوا هذه الهجمات باستخدام عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ، مشيرة إلى أن العمليات تأتي ضمن سياق الرد على التحركات العسكرية الأخيرة في المنطقة.