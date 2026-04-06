"المقاومة العراقية" تعلن تنفيذ 21 استهدافا خلال يوم

أعلنت "تنسيقية المقاومة العراقية"، يوم الاثنين، تنفيذ 21 عملية خلال يوم واحد.

وذكرت "تنسيقية المقاومة" في بيان اطلعت عليه شفق نيوز، أن "العمليات تم تنفيذها بواسطة عشرات الطائرات المسيرة على قواعد (الاحتلال) في العراق والمنطقة".

وكانت "تنسيقية المقاومة العراقية"، التي تضم الفصائل المسلحة قد هاجمت، يوم الخميس الماضي، حكام الأردن والسعودية والإمارات لمواقفهم تجاه الحرب ضد إيران، مطالبة الحكومة العراقية بمعاقبة الأردن وذلك بإغلاق المنفذ البري وإيقاف "هبات" النفط العراقي، فيما حثت على عدم الإضرار بمصالح دولة قطر تقديراً لمواقفها تجاه القضية الفلسطينية ومحور المقاومة، بحسب قولها.