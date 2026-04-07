"المقاومة العراقية" تعلن تنفيذ 19 عملية خلال الـ24 ساعة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت "المقاومة العراقية"، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، تنفيذ 19 عملية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت المقاومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها استخدمت خلال العمليات عشرات الطائرات المسيّرة، مستهدفةً قواعد تابعة للعدو داخل العراق وفي المنطقة، على حد قولها.

وجاءت هذه العمليات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في العراق والمنطقة، بالتزامن مع استمرار هجمات الفصائل المسلحة التي تستهدف قواعد ومقرات أجنبية داخل البلاد.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة قد شنتا في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها.

وردت إيران على الهجوم الأميركي–الإسرائيلي، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.