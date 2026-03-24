غالبيتها في كوردستان.. "فصيل عراقي" يعلن تنفيذ 136 عملية بينها سوريا والأردن ودول خليجية

شفق نيوز- بغداد

أعلن فصيل "أولياء الدم" المنضوي ضمن ما يُعرف بـ"المقاومة العراقية"، يوم الثلاثاء، تنفيذ 136 عملية خلال 22 يوماً، تركزت الحصة الأكبر منها في إقليم كوردستان، إلى جانب هجمات في سوريا والأردن ودول خليجية.

وبحسب إنفوغراف صدر، اليوم، عن الفصيل، تنشره ادناه وكالة شفق نيوز،فقد توزعت العمليات بواقع 55 عملية استهدفت القواعد الأميركية في إقليم كوردستان، و31 عملية طالت قاعدة فكتوريا في بغداد، إضافة إلى عملية استطلاع جوي للسفارة الأميركية في بغداد.

كما أظهر الإنفوغراف تنفيذ 11 عملية في سوريا، و19 عملية في الأردن، إلى جانب 11 عملية في السعودية و8 عمليات في الكويت، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.