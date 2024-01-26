المقاومة العراقية تعلن تنفيذ هجوم جديد على قاعدة عين الاسد بالانبار

شفق نيوز/ اعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الجمعة، تنفيذ هجوم على قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد بهجوم هو الثاني من نوعه في غضون الساعات القليلة التي مضت.

وقالت المقاومة في بيان، إن "مقاتليها هاجموا اليوم الجمعة 26-1-2024 ، قاعدة عين الاسد المحتلة غرب العراق ، بالطيران المسيّر".

وكان مصدر أمني قد افاد، مساء أمس الخميس، باستهداف قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم جنوداً أمريكيين غربي محافظة الأنبار، بطائرة مسيرة مفخخة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قاعدة عين الأسد الجوية، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها فصائل مسلحة".