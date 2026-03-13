"المقاومة العراقية" تعلن استهداف ثاني طائرة أميركية نوع KC-135 غرب البلاد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل مسلحة شيعية، يوم الخميس، استهداف ثاني طائرة أميركية من طراز KC-135 غربي البلادخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت في بيان، إن عناصرها استهدفوا "طائرة ثانية من نوع KC-135 تابعة للاحتلال الأميركي غرب العراق بالسلاح المناسب"، مشيرة إلى أن الطائرة أُصيبت وتمكن طاقمها من الهرب بها قبل أن تهبط اضطرارياً في أحد المطارات، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، تبنت "المقاومة العراقية" اسقاط طائرة أميركية نوع KC-135 غربي البلاد، كما أكد مقر القيادة المركزية "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري الإيراني، أن طائرة تزويد بالوقود أميركية من طراز KC-135 تم إسقاطها في غرب العراق بصاروخ عبر "مجموعات المقاومة"، في إشارة إلى الفصائل الشيعية في العراق.

وقال متحدث باسم المقر في بيان إن الضربة تسببت بسقوط الطائرة ومقتل جميع أفراد طاقمها.

بينما قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها اليوم، إن الطائرة فُقدت خلال عملية "Epic Fury" في أجواء صديقة، مؤكدةً أن الحادثة "لم تكن نتيجة نيران معادية أو صديقة"، دون أن تُفسّر ملابسات السقوط أو تُفصح عن مصير الطاقم.

وطائرة KC-135 ستراتوتانكر ناقلة وقود استراتيجية تؤدي دوراً محورياً في العمليات الجوية بعيدة المدى، إذ تُمكّن القاذفات والمقاتلات من البقاء في مناطق العمليات لفترات مطوّلة. وتعدّ من أكثر الأصول العسكرية الأمريكية حساسيةً في منطقة الشرق الأوسط.