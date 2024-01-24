"المقاومة العراقية" تعلن استهداف 3 قواعد عسكرية امريكية في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الأربعاء، استهداف 3 قواعد عسكرية امريكية في العراق وسوريا.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدونا اليوم الأربعاء، بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة ، ثلاث قواعد للاحتلال في العراق وسوريا، وهنّ (قاعدة كونيكو ، قاعدة مطار أربيل، وقاعدة عين الاسد )".

ويأتي هذا القصف بعد شن طائرات مسيرة تابعة للجيش الأمريكي ضربات على مقرين تابعين للحشد الشعبي في محافظة بابل والأنبار مما أسفر عن مقتل عنصرين واصابة اربعة بجروح.

وأشار بيان للقوات الامريكية الى ان هذه الضربات استهدفت مقارا لكتائب حزب الله، ومخازن ومواقع تدريب على الصواريخ، والطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الجانب.