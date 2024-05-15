"المقاومة العراقية" تعلن استهداف موقع عسكري اسرائيلي في "إيلات"

شفق نيوز/ أفادت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم الأربعاء، أنها شنت هجوماً بواسطة الطيران المسيّر استهدفت به موقعاً عسكرياً للجيش الإسرائيلي في مدينة "إيلات".

وذكرت المقاومة في بيان اليوم، أنه "نُصرةً لأهالي في غزّة، وردّاً على المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، فقد استهدفت هدفاً عسكرياً في إيلات “ أم الرشراش أمس الثلاثاء بواسطة الطيران المسيّر".

وتعلن فصائل المقاومة في العراق بين الحين والآخر قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في العراق وسوريا ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.