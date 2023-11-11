"المقاومة العراقية" تعلن استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بمسيرتين

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، يوم عن استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بطائرتين مسيرتين.

وقالت في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن أفرادها استهدفوا "قاعدة رميلان التابعة للاحتلال الأمريكي في سوريا، بواسطة طائرتين مسيّرتين، مؤكدة أنهما "أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

وتكثفت الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي المشاركة في مواجهة تنظيم "داعش" منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، إثر هجوم غير مسبوق للحركة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر، يقول مسؤولون إسرائيليون إنه أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وينتشر حوالى 2500 عسكري أميركي في العراق وحوالي 900 عسكري في سوريا في إطار تحالف ضد تنظيم "داعش".

وجرى إحصاء ما لا يقل عن 40 هجوما بطائرات بدون طيار أو بصواريخ، تم إحباط معظمها، وفقا لتقرير محدث لمسؤول أميركي. وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة 45 أميركيا، في حصيلة سابقة لفرانس برس.