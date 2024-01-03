"المقاومة العراقية" تعلن استهداف قاعدة أمريكية في العمق السوري

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم الاربعاء، استهداف قاعدة أمريكية في العمق السوري بالطائرات المسيّرة.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في القرية الخضراء بالعمق السوري فجر اليوم بواسطة الطيران المسيّر".