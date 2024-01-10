"المقاومة" العراقية" تعلن استهداف قاعدة امريكية قرب مطار القامشلي في سوريا

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم الأربعاء، استهداف قاعدة امريكية قرب مطار القامشلي في سوريا.

وذكرت "المقاومة" في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مقاتليها هاجمو بواسطة السلاح المناسب، قاعدة الإحتلال الأمريكي "هيمو" والتي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي بسوريا".

وبحسب وسائل اعلام مقربة من "المقاومة" فأن الهجوم هو الاول من نوعه الذي يستهدف هذه القاعدة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، دعا لمرشد الاعلى للثورة الاسلامية في إيران علي خامنئي، "جبهة المقاومة" إلى "ضرب العدو"، حيث تطاله يدها.

وقال خامنئي في حسابه على منصة "أكس"، "فلتبقَ «جبهة المقاومة» على أهبة الاستعداد في مواجهة الغصب والاستكبار، ولا تغفلنّ عن مكر العدوّ، ولتضرب حيث تطال يدها، بعون الله".