"المقاومة العراقية" تعلن استهداف قاعدة امريكية في سوريا بـ"رشقة صاروخية"

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم الثلاثاء، استهداف قاعدة امريكية في سوريا بـ"رشقة صاروخية".

وذكر بيان لـ"المقاومة", ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق اهلنا في غزة، استهدف مجاهدونا، قاعدة الاحتلال الامريكي في حقل كونيكو النفطي بسوريا ، برشقة صاروخية ، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

يشار إلى أن "المقاومة الاسلامية في العراق"، تبنت عشرات العمليات التي استهدفت القواعد الامريكية في العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ، منذ بدء حرب غزة بين حماس واسرائيل.