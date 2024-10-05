"المقاومة العراقية" تشن هجمات بصواريخ "كروز مطور" والطيران المسيّر على إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم السبت، شنها هجوما بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت بها 5 مواقع داخل اسرائيل

وقالت المقاومة في بيان اليوم، إنه "في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بصواريخ الأرقب "كروز مطور" هدفين الأول في ضواحي حيفا شمالاً، و الثاني في جنوب اسرائيل.

وفي بيان ثان أفادت المقاومة ايضا، ان مقاتليها هاجموا ثلاثة أهداف حيوية شمال إسرائيل، بواسطة الطائرات المسيّرة.

وأكد البيان، استمرار العمليات في دكّ معاقل "الأعداء" بوتيرة متصاعدة.