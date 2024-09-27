"المقاومة العراقية" تستهدف "للمرة الثالثة" الجولان

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضم فصائل مسلحة، فجر اليوم الجمعة، شنها هجوماً على هدف اسرائيلي في هضبة الجولان.

وذكر بيان صادر عن المقاومة، أن مقاتليها هاجموا "للمرة الثالثة فجر اليوم الجمعة 27-9-2024 هدفاً في الجولان المحتل بواسطة الطيران المسيّر".

وأكد البيان "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وشددت "المقاومة الإسلامية" في بيانها الاستمرار بنهجها "في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان".