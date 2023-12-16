"المقاومة العراقية" تستهدف قاعدتين أمريكيتين في "العمق السوري" بالطائرات المسيّرة

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، ليل السبت - الأحد، استهداف قاعدتين أمريكيتين في "العمق السوري" بالطائرات المسيّرة.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، أن "مقاتليها استهدفوا بالطائرات المسيّرة، قاعدتين للاحتلال الأمريكي في حقلي العمر وكونيكو بالعمق السوري، وحقّقوا إصابات مباشرة".

ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من إعلان "المقاومة الاسلامية في العراق"، استهداف "قاعدة المالكية الامريكية شمال شرق محافظة الحسكة السورية"، بالطائرات المسيرة.