"المقاومة العراقية" تستهدف قاعدة عسكرية امريكية في سوريا للمرة الثانية خلال ساعات

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم السبت، استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا للمرة الثانية خلال ساعات.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مقاتليها هاجموا، اليوم السبت، قاعدة كونيكو المحتلة بالعمق السوري برشقة صاروخية".

وفجر اليوم السبت، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدتين أمريكتين في سوريا هما "قاعدة القرية الخضراء وقاعدة حقل كونيكو"، بالطائرات المسيرة.