"المقاومة العراقية" تستهدف بالطيران المسيّر والصواريخ مواقع في اسرائيل بينها قاعدة عسكرية

شفق نيوز/ أفادت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم الأحد، أنها شنت قصفاً بالطيران المسيّر، وبالصواريخ استهدفت به مواقع داخل إسرائيل بينها قاعدة عسكرية.

وقالت المقاومة في بيانات اليوم، إنها استهدفت بصواريخ الأرقب "كروز مطور" أهدافاً في شمال اسرائيل.

ووفقا لتلك البيانات، فإن المقاومة استهدفت ايضا قاعدة الأغوار الشمالية العسكرية في اسرائيل، بواسطة الطيران المسيّر .

وتابعت المقاومة، إنها هاجمت بالطائرات المسيرة أهدافاً في جنوب إسرائيل، مؤكدة استمرار العمليات في دكّ معاقل "الأعداء بوتيرة متصاعدة ردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".