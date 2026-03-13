"المقاومة العراقية" تحدد مكافأة مقابل الإبلاغ عن أماكن تواجد الأميركيين

أعلنت "تنسيقية المقاومة الإسلامية" في العراق، التي تضم الفصائل المسلحة الشيعية، يوم الجمعة، عن رصد مكافأة قدرها 150 مليون دينار عراقي مقابل الإدلاء عن أماكن تواجد الأميركان في العراق.

وقالت التنسيقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تضييق الخناق على الأميركان في الأرض أدى إلى تقليص خياراتهم الأمنية، وشمل ذلك كل التخصصات، سواء كانوا في الجيش الأميركي أم الأجهزة الاستخباراتية والمخابراتية التجسسية الأخرى في العراق والمنطقة، مما اضطرهم إلى اتخاذ مواقع (مدنية) بديلة يعتقدون أنها أكثر أماناً. وعليه، نعلن عن رصد مكافأة مالية مجزية مقابل الإدلاء بمعلومات عن تلك الأهداف".

وأوضحت أن "مقدار المكافأة 150 مليون دينار عراقي، تشمل من يدلي بالمعلومات العراقيين كافة، والمقيمين الأجانب داخل البلاد".

ولفتت إلى أن "المكافأة تصرف مقابل تقديم معلومات استباقية دقيقة تؤدي مباشرة إلى تنفيذ عمليات إلقاء القبض، أو التحييد الميداني، لمسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الأميركي أو العناصر القيادية في وكالات الاستخبارات".

وأشارت إلى أن "البيانات والمعلومات تسلم عبر القنوات الآمنة في المقرات التابعة لـ(فصائل المقاومة) المنتشرة في العراق، وضمان السرية التامة لمصدر المعلومات، وحماية هويته، وفقاً لضوابط أمنية مشددة".

وقبل أيام أكدت "المقاومة الاسلامية العراقية"، إنها تمكنت من قتل 13 أميركياً وجرح العشرات من بينهم إصابات "بالغة" في حصيلة تنفيذ 291 عملية عسكرية خلال 12 يوماً، وذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الصراع القائم في المنطقة.

وذكرت "المقاومة" في بيان، أنها نفذت 31 عملية بواسطة عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على القواعد الأميركية في العراق والمنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير 2026، تتعرض مناطق في العراق وإقليم كوردستان لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.