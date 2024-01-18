"المقاومة العراقية" تتبنى قصف قاعدة عسكرية في سوريا

شفق نيوز/ تبنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، يوم الخميس، استهداف قاعدة عسكرية امريكية في سوريا.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدونا فجر اليوم الخميس، بواسطة الطيران المسيّر قاعدة هيمو المحتلة و التي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي بسوريا.

وأضاف البيان ان "المقاومة الإسلامية تؤكد استمرارها في دكّ معاقل العدو، وتعد بالمزيد".