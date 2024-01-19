"المقاومة العراقية" تتبنى اسقاط طائرة امريكية مسيرة

شفق نيوز/ تبنت فصائل المقاومة العراقية يوم الجمعة، إسقاط طائرة امريكية مسيرة على الاراضي العراقية.

وذكرت فصائل المقاومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنها استهدفَت "أمسِ الخميسَ 18-1-2024 في الساعةِ 1845، طائرةً مُسيَّرةً من نوعِ MQ9 تابعةً للاحتلالِ الأمريكيِّ في سماءِ محافظةِ ديالى، بالسلاحِ المناسب".

وأشار البيان إلى أن الطائرة "كانت قادمةً من قاعدةِ علي السالم في الكويت".

وطائرة إم كيو-9 أو إم كيو-9 ريبر (بالإنجليزية:MQ-9 Reaper) هي طائرة بدون طيار كانت تسمى من قبل بريداتور بي Predator B تنتجها شركة جنرال اتوميكس الأمريكية. وهي مصممة على أساس إم كيو-1 بريداتور ولكنها أكبر منها كثيرا بغرض استخدامها أيضا قاذفة للصواريخ في القتال.

ويُعتقد أنها اُسْتُخْدِمَت في الهجوم على مطار بغداد الدولي في عام 2020، وهي العملية المعروفة باسم البرق الأزرق، حيث اُغْتِيل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقتل أبو مهدي المهندس نائب هيئة الحشد الشعبي السابق.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة؛ قال الصحفي العسكري من شبكة "فوكس نيوز" الأميركية ، لوكاس توملينسون، إن الفصائل المسلحة الموالية لإيران أسقطت طائرة أمريكية مسيّرة ليلة أمس الخميس في محافظة ديالى العراقية.

وكتب توملينسون على موقع "إكس - تويتر سابقاً"، انه للمرة الثانية منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر أسقطت القوات "الموالية لإيران" طائرة أمريكية بدون طيار من طراز MQ9 بقيمة 32 مليون دولار في العراق.‌‌

وكانت وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت انباءً عن سقوط جسم غريب مساء أمس شرق قضاء المقدادية في محافظة ديالى.