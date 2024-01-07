"المقاومة الاسلامية" تعلن استهداف قاعدة عين الأسد بطائرات مسيرة

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء اليوم الأحد، عن استهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار بطائرات مسيرة.

وقالت "المقاومة" في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة عين الأسد المحتلة غرب العراق، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

وبينت أن هذا القصف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة" وفقاً للبيان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، استهداف قاعدتين إسرائيلية وأمريكية في الجولان والحسكة السوريتين.

وقالت "المقاومة"، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "استهدفنا بطائرة مسيرة قاعدة قسرك للقوات الأمريكية بالحسكة شمال شرقي سوريا".

وأضافت "استهدفنا قاعدة للعدو الصهيوني في الجولان المحتل بطائرة مسيرة".