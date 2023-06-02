فيديو .. المقاتلات العراقية تنفذ ضربة جوية توقع قتلى بين صفوف "الإرهابيين" في ديالى

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الجمعة، بأن المقاتلات الحربية العراقية شنت ضربة جوية استهدفت بها مواقع يتحصن بها عناصر تنظيم داعش مما أسفر عن مقتل عدد منهم وذلك في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان اليوم، أنه وفقاً لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة نفذت القوة الجوية العراقية بواسطة طائرات الـ(F16) ضربة جوية ناجحة في حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى.

وأضاف البيان أن هذه الضربة أسفرت عن قتل عدد من الارهابيين وتدمير اوكار ومضافات كانت تستخدمها هذه المجموعة الارهابية.