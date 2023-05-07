المقاتلات العراقية تنفذ ضربة جوية تسفر عن مقتل مجموعة إرهابية في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الأحد، مقتل مجموعة إرهابية بضربة جوية لطائرات F16 العراقية في محافظة ديالى.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، "بناء على معلومات استخبارية من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط وأشراف من قبل خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور الجو الابطال بطائرات F16 ضربة جوية ناجحة ضد مجموعة ارهابية في منطقة صنديج ضمن قاطع عمليات ديالى وقد ادت الضربة الى مقتل افراد المجموعة الارهابية وتدمير المضافات التابعة لهم".