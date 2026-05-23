المقاتلات العراقية تشن غارة على موقع لتنظيم داعش في كركوك

شفق نيوز- كركوك

شنت طائرات F16 التابعة لسلاح الجو العراقي، يوم السبت، ضربة جوية استهدفت موقعاً لتنظيم داعش في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات محافظة كركوك.

وأبلغ مصدر في وزارة الدفاع وكالة شفق نيوز، بأن الضربة استندت على معلومات دقيقة وردت من مديرية الاستخبارات العسكرية بشأن وجود تحركات لعناصر إرهابية في المنطقة المستهدفة.

فيما لم يصدر أي بيان رسمي حتى وقد إعداد هذا الخبر يحدد حجم الإصابات أو الأضرار في صفوف عناصر التنظيم المستهدفة.