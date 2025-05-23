المقاتلات العراقية تشن غارات جوية على مواقع لداعش شمالي صلاح الدين

شفق نيوز/ شنّت المقاتلات الجوية العراقية، اليوم الجمعة، ضربات جوية استهدفت بها مواقع لتنظيم داعش في منطقة "المصلحة" بقضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز أن "الغارات التي شنتها طائرات F-16 أسفرت عن تدمير أوكار التنظيم ومخازن أسلحته، اضافة إلى مقتل عدد من قيادات داعش البارزة الذين كانوا يتخذون من المنطقة مقرًا لعملياتهم الإرهابية".

وأضاف المصدر أن "العملية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، في إطار الجهود المستمرة لتأمين بيجي وملاحقة فلول التنظيم في المناطق المحيطة".

يذكر أن تنظيم داعش قد فرض سيطرته على قضاء بيجي الذي يضم اكبر مصفاة نفطية في العراق في شهر أيار من العام 2014، قبل أن يتم تحريره من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي في معارك ضارية امتدت لأكثر من عام.