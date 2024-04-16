المقاتلات العراقية تستهدف 5 عناصر من داعش كانوا يتحصنون داخل "أوكار"

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، بأن المقاتلات الحربية العراقية شنت ضربات جوية استهدفت بها مواقع لتنظيم داعش قرب محافظتي صلاح الدين وديالى.

وقالت الخلية في بيان، إن القوة الجوية العراقية نفذت ضربتين جويتين "ناجحتين" باستخدام طائرات F_16 ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين - ديالى لاستهداف هذا المكان.

وأضاف البيان أنه بحسب المعلومات الدقيقة فان العملية أسفرت عن تدمير أوكار لداعش بداخلها (5) عناصر من التنظيم.