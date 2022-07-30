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المقاتلات العراقية تردي 3 عناصر من داعش بغارة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-07-30T18:34:51+0000
المقاتلات العراقية تردي 3 عناصر من داعش بغارة في ديالى

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة محافظة ديالى، يوم السبت، أن المقاتلات الحربية العراقية شنت ضربة جوية أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة نفذت طائرات القوة الجوية العراقية F_16 عملية نوعية في بساتين قرية المخيسة التابعة إلى ناحية ابي صيدا، اسفرت عن تدمير وكر لداعش.

وأوضح البيان أنه على أثر الضربة خرجت قوة بأمرة معاون قائد شرطة ديالى ومؤلفة من مقر مديرية شؤون الأفواج وفوجي طوارئ ديالى السادس والتكتيكي بالاشتراك مع مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب/ ديالى لتحديد نتائج الضربة الجوية، التي أسفرت عن تدمير مضافة بالكامل وقتل (٣) عناصر التنظيم.

كما أشارت الشرطة في بيانها إلى العثور على بقايا أسلحة العناصر المقتولين وهي: بندقية ( m4) عدد (٣)، وهاون(٨١) ملم، ومواد غذائية مدفونة تحت الأرض، ومولد للطاقة الكهربائية مدمرة ومحروقة بالكامل .

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