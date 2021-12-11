المقاتلات العراقية تدكُّ مواقع لداعش والقبض على إرهابيين بمحافظتين

شفق نيوز/ شنّت المقاتلات الحربية العراقية يوم السبت ضربات جوية استهدفت بها مواقع لتنظيم داعش شرقي محافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه "لغرض تقديم الإسناد الجوي التعرضي، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ٧ ضربات جوية، فجر اليوم السبت ، استهدفت خلالها ٥ أوكار للإرهابيين، سبقتها قيام قوة من جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ واجب في منطقة مطيبيجة شرقي محافظة صلاح الدين.

وأضاف البيان أن الواجب مازال مستمراً.

إلى ذلك أعلن جهاز الأمن الوطني، القاء القبض على ستة متهمين بالارهاب في نينوى

وقال الجهاز في بيان، انه نتيجةً لتكثيف الجهد الاستخباري وبعد ورودِ معلومات دقيقة واستحصال الموافقات القضائية تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من القاء القبض على ستة ارهابيين مطلوبين للقضاء وفقَ أحكام المادة 4/ إرهاب.

واشار البيان إلى تدوين اقوالهم اصولياً وإحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.